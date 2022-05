A Michelle Renaud no le afecta que la vinculen sentimentalmente con Osvaldo Benavides pues considera que se le da más promoción a su trabajo, aunque la información no sea cierta.

Tras terminar su relación con Danilo Carrera, Michelle Renaud ha sido vinculada sentimentalmente con Matías Novoa y Osvaldo Benavides.

Aunque en diversas ocasiones Michelle Renaud ha negado su relación con los actores, el programa Hoy compartió una fotografía en la que mostraría que los actores se encuentran saliendo.

Michelle Renaud y Danilo Carrera se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión. Tras su ruptura, los famosos han mostrado que siguen manteniendo una gran relación.

Sin embargo en los últimos meses Michelle Renaud ha sido vinculada sentimentalmente con Osvaldo Benavides. Pese a todos los rumores, la actriz ha señalado que se mantiene soltera y disfrutando de su trabajo.

En entrevista para el programa Hoy, Michelle Renaud habló sobre la noticia que había dado el matutino en donde confirmaban que mantenía una relación con Osvaldo Benavides.

Michelle Renaud confesó que entiende todos los rumores que surgen sobre su vida amorosa ya que sabe que vienen como parte de su trabajo. Sin embargo destacó que las personas no saben nada de su vida privada.

“Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto…”

Durante su conversación, Michelle Renaud destacó que no le afecta que la vinculen sentimentalmente con Osvaldo Benavides pues en realidad es más promoción para su trabajo.

“A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mi le da promoción a La Herencia, así que gracias, no se pierdan La Herencia…”

Michelle Renaud