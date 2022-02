Danilo Carrera dice que lo mejor que tiene México es Michelle Renaud, así como deja claro que la apoya completamente en su pelea con Josué Alvarado, su exesposo.

Luego de publicar un mensaje en redes sociales donde asegura que Michelle Renaud es la mejor mamá del mundo y que Marcelo no podría estar en mejores manos, Danilo Carrera sostiene sus palabras públicamente.

Interceptado por la prensa en los pasillos de Televisa, Danilo Carrera aseguró que quiere mucho a Michelle Renaud y a Marcelo, el hijo de ésta.

Así como advirtió que no abordará el tema sobre el conflicto que Michelle Renaud sostiene con su expareja respecto al trato de su hijo.

Por lo que sin más únicamente atinó a decir: “Sé que es una gran mujer que ha hecho todo lo correcto. Es una súper mujer”, subrayó.

Así como dijo confiar que la verdad saldrá a la luz: “tiempo al tiempo”, pronunció el protagonista de la telenovela “Contigo sí”.

Danilo Carrera y Michelle Renaud (@danilocarrerah / Instagram)

Danilo Carrera se deshace en halagos por Michelle Renaud

Aunque el actor aún se niega a pronunciar en voz alta que se reconcilió con Michelle Renaud, el actor no gasta su tiempo en ocultarlo por lo que vuelve a deshacerse en halagos por ella.

Asegurando que nunca hablará mal de Michelle Renaud porque simplemente no hay nada malo que decir, Danilo Carrera asegura que su existencia es lo mejor de este país.

“Te digo: lo mejor que tiene México es Michelle Renaud”, dijo frente al micrófono del reportero que lo seguía hasta la camioneta que lo transportaría.

“La quiero mucho, ella es una tapiza. Lo mejor tiene México es Michell”, finalizó.

Revelan razón por la que noviazgo de Danilo Carrera y Michelle Renaud no funciona

Tras darse a conocer que Danilo Carrera y Michelle Renaud se reconciliaron en diciembre del año pasado a un mes de haber anunciado su ruptura, se revela la razón por la que no funciona su noviazgo.

Según informa la revista TV Notas, Michelle Renaud quiere convertirse en madre por segunda ocasión y en un futuro no muy lejano; sin embargo, Danilo Carrera, quien sí quiere descendencia, no quiere ser el padre ya que duda entre formar o no una familia con la actriz.

Y es que Danilo Carrera ha sido testigo de las exigencias que Michelle Renaud le hace a su expareja, sobre todo alrededor de la pensión, por lo que no desea que un futuro, él se ponga en lugar de Josué Alvarado.