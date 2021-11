Daniela Rodrice dice que era emo hasta que conoció a Yuya y Werevertumorro, pues señaló que se convirtieron en su familia.

La influencer de Mazatlán, Sinaloa, señaló que, aunque físicamente no aparentaba ser emo, emocionalmente y sentimentalmente sí era de esa manera.

Daniela Rodrice hizo otro sueño realidad, asistió a ‘La cotorrisa’ como invitada especial del episodio 117, mismo canal de YouTube al que ella dijo admirar.

Al principio de la plática, Daniela Rodrice señaló que sí se identificaba como “cotorra”, pues de esta manera les llaman a los seguidores de dicho canal y sección.

Asimismo, platicó que desde hace 4 años comenzó en el mundo del internet a tratar de ser influencer, sin embargo, asumió que nunca creyó llegar a la fama tan rápido.

Daniela Rodrice contó que todo comenzó cuando en la infancia ella se identificaba como emo, pese a que no se vestía como dicha tribu urbana.

“Yo era machín emo, pero la gente no lo notaba, no físicamente, pero si emocionalmente, o sea, no me vestía como tal pero sí me sentía”.

Daniela Rodrice, influencer.