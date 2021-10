Rix dice que lo orillaron a declararse culpable para poder quedar en libertad y asegura que fue la defensa de Nath Campos quien le ofreció un proceso abreviado.

Aún en la cárcel Rix ofreció una entrevista donde aseguró que se encontraba completamente desfalcado por todos los gastos que tuvo que realizar desde que fue detenido.

En el video Rix reveló que Juca y Juanpa le dieron la espalda pues se negaron a testificar aun cuando según las declaraciones de Nath Campos ellos iban en el Uber.

El canal de Youtube ‘Mafian TV’ compartió una entrevista que habría concedido Ricardo González, mejor conocido como Rix, horas antes de salir de la cárcel.

El conductor Fabian Pasos reveló que la entrevista se realizó vía telefónica ya que Rix aún se encontraba recluido en el Reclusorio Oriente, pero ya se había revelado que el youtuber se había declarado culpable de abuso sexual contra Nath Campos.

Esta entrevista se habría llevado a cabo justo cuando se dio a conocer que Rix podría ser liberado gracias al procedimiento abreviado.

Durante su entrevista Rix aseguró que fue orillado a aceptar el proceso abreviado para poder salir de la cárcel y para ello tenía que aceptar su culpabilidad.

“Yo me declaré culpable a cambio de mi libertad, a cambio de ver a mi familia, a cambio de ver a mi mamá, a cambio de estar con mi novia”

Rix relató que el amparo que había metido podría tardar hasta año y medio, además le habían comentado que si iba a juicio era factible que perdiera.

En ese sentido señaló que la parte acusadora fue la que pidió el proceso abreviado para que de esta manera pudiera salir de prisión.

“No es cierto lo que están diciendo los medios de que y a estar esa cantidad de años en prisión y también es importante que sepan que quien pidió el procedimiento abreviado fue la parte acusadora. No yo”

Rix señaló que “ellos le ofrecieron su libertad, a cambio de una reparación económica”. Además confesó que la única prueba que tenían a su favor era una prueba de alcoholemia que se hizo cuatro años después.

En el video el youtuber señaló que no tenía otra que declararse culpable sino iba a tener que pasar mucho tiempo más en prisión.

“El que no tiene dinero no sale, está muy cabrón y como te orillan a echarte la culpa a cambio de tu libertad (…) Estando en la cárcel lo primero que estás dispuesto a renunciar es a tu inocencia”

Rix considera que su tema fue un asunto político, pues no había las pruebas en su contra e incluso Nath Campos viajó con él fuera de cuestiones laborales.

En su llamada telefónica, Rix no quiso revelar cuál fue la cantidad que le solicitaron. Pero reveló que en un principio le habían pedido una cantidad de siete cifras. Sin embargo, tras varias negociaciones se llegó a un acuerdo y se designó una cantidad de seis cifras.

“Se me pidió una reparación de daños de siete cifras al principio y en la negociación se pudo llegar a una cifra de seis”

Durante su conversación Rix destacó que se encuentra completamente endeudado por todos los gastos que tuvo que realizar mientras se encontraba en prisión, más las cifra que tuvo que pagar para obtener su libertad.

En voz entrecortada Rix destacó su familia se encontraba muy feliz de que ya pudiera salir de la cárcel.

Rix señaló que se encontraba gastando sin poder generar los ingresos para poder cubrir todo lo que se necesitaba, por lo que ahora se tenía que enfocar en pagar sus gastos.

Rix aseguró que el tiempo en prisión le ayudó a valorar varios aspectos de su vida, pues destacó que lo tomó como un aprendizaje.

El youtuber también señaló que se había acercado a Dios. También se mostró agradecido con su familia y amigos que mostraron su apoyo.

Rix detalló que siempre agradeció que se encontrará vivo y que pudiera aprender más cosas.

Al ser cuestionado sobre los amigos que tenía, Rix señaló que muchas personas le dieron la espalda tras ser acusado de violación.

“Yo sé quién soy, yo no necesito demostrarle a nadie lo que hice y tampoco necesito darle explicaciones a alguien de algo que no le pertenece”

El youtuber señaló que tanto Juan Carlos Viana, quien es mejor conocido como Juca, y Juan Pablo Zurita ‘Juanpa’ se negaron a testificar a su favor y lo dejaron solo.

“También quiero decirte que Juca y Juanpa aún me hayan dado la espalda, no fueron testigos porque se supone que ellos iban, como ella cuenta, en el mismo Uber. No quisieron testificar, ¿Por qué? Quién sabe, así te la pongo, dándome la espalda”

