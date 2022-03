Daniela Luján confiesa que no le gustaba cantar y le daba “pánico escénico”

Daniela Luján es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana por su participación en novelas como “Luz Clarita” y “El Diario de Daniela”. También llegó a interpretar canciones, pero ella confiesa que no le gusta cantar y que sufre de “pánico escénico”.

La actriz de 33 años, reveló durante una visita al programa de radio “La Caminera”, que lo que menos le gustaba de su participación en las novelas infantiles, era cantar.

Cuando le preguntaron por su carrera en la música, Daniela Lujan dijo que no le gustaban cantar, que se ponía muy nerviosa y que sufría pánico escénico siempre que salía ante el público.

A los 20 años decidió que no quería cantar, ya que era algo que la afectaba hasta con dolores musculares. También relató que llegó a convivir con actores infantiles que era competitivos. Los niños que no querían actuar o los obligaban, eran los que buscaban más competencia entre sus compañeros.

Durante la conversación, Daniela Luján comentó que a los 11 años les regaló una casa a sus padres y que le agradaba ser aceptada por el público.

La supuesta rivalidad entre Daniela Luján y Belinda

Durante las grabaciones de la novela “Cómplices al Rescate” . Belinda, quien daba vida a las protagonistas Silvana y Mariana, decidió salir del proyecto porque se había extendido y tenía otros planes.

La producción decidió reemplazarla con Daniela Luján, quien dio a conocer el proyecto y en un principio, sería la protagonista.

Posteriormente, Belinda declaró que Daniela Luján no era competencia para ella, ya que no imponía moda y no era cantante..

Años después, Belinda y Cristian Nodal se comprometieron, el “Capi” Pérez escribió en el Instagram del cantante que no la fuera a reemplazar con Daniela Luján, haciendo referencia al escándalo de “Cómplices al Rescate”.

Daniela Luján meme boda Belinda y Christian Nodal (@lalujans / Instagram )

A raíz de esta situación, usuarios de redes sociales hicieron memes donde en fotografías de la pareja, colocaban el rostro de Daniela Luján.

Durante la entrevista en Exa, Daniela Luján fue cuestionada sobre este supuesto “pleito” con Belinda y ella lo tomó con gracia.