Daniela Luján agradece los memes con Christian Nodal: “Me regalan publicidad”

Desde hace años se ha hablado de una rivalidad entre Belinda y la actriz Daniela Luján, luego de que la cantante de “Sapito” fuera reemplazada por Daniela Luján en la novela “Cómplices al rescate”.

Pues ahora los memes no paran y mencionan que la actriz que le daba vida a “Gaby” en una “Familia de Diez”, será el reemplazo de Belinda en su noviazgo con Christian Nodal.

El fin de la historia de amor de Belinda y Nodal ha dejado especulaciones, tatuajes y memes que involucran a Daniela Luján, pues cuando era niña, sustituyó a Belinda en una famosa novela infantil.

Daniela Luján: No está en sus planes tener hijos; ni ahora ni nunca

Ahora las redes sociales se encargaron de hacer fotomontajes en imágenes de la pareja, donde colocan el rostro de Daniela Luján sobre el de Belinda.

Esta situación le ha causado gracia a Daniela Luján, así lo expresó en una entrevista para el matutino “Venga la alegría”.

“Ahora soy un meme, hay algunos que comparto, me parecen muy graciosos”

Para Daniela Luján no es novedad que usen su imagen con estos fines, pero no le molesta ya que también le han dado publicidad.

“Me han han tocado en varias etapas, creo que me regalan publicidad también”

Mientras tanto, Daniela Luján sigue con sus proyectos y disfruta de la “fama” que le ha dejado la ruptura de Belinda y Christian Nodal.

En 2002, Televisa estrenó la telenovela infantil “Cómplices al Rescate” donde la protagonista era Belinda, quien caracterizaba a dos hermanas gemelas llamadas Silvana y Mariana.

En el melodrama cantaba junto a un grupo de actores infantiles y todo estaba saliendo de maravilla hasta que Belinda decidió ya no actuar en la novela.

Rápidamente la reemplazaron por Daniela Luján, quien ya tenía experiencia en otras novelas para niños como el “Diario de Daniela”.

Posteriormente, durante una entrevista le preguntaron a Belinda sobre qué opinaba de Daniela Luján, a lo que ella contestó que no la veía como competencia, ya que era muy diferentes.

“La verdad yo no la veo como competencia. Es muy diferente a mí. Ella por ejemplo no impone moda, es actriz, pero no es ni cantante”

Belinda