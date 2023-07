Para estas alturas ya no es sorpresa para nadie que Daniel Bisogno haga gala de sus momentos más machistas e inmaduros en Ventaneando.

Esto porque el conductor suele hacer polémica con prácticamente cualquier comentario que emita durante el espacio del programa vespertino.

Y en esta ocasión tampoco fue la excepción, pues el conductor de 50 años de edad, Daniel Bisogno, volvió a exponer su lado machista en Ventaneando.

Daniel Bisgno vuelve a sacar su lado machista en Ventaneando

Fue durante una emisión de Ventaneando, donde Daniel Bisogno demostró seguir en las mismas y lanzó algunas opiniones machistas en el programa.

Esto porque acababan de presentar una nota en la cual informaron de la separación entre Lucero y el empresario Michel Kuri.

Daniel Bisogno (Tomada de Video )

Pero como es sabido, Lucero todavía mantiene una estrecha relación y cercanía con quien alguna vez fuera su esposo y padre de sus dos hijos, Manuel Mijares.

Fue entonces cuando Daniel Bisogno mencionó que si él fuera marido de Lucero, no soportaría ver cómo se va con el exesposo de vacaciones o de gira, algo que han hecho en los últimos años.

Del mismo modo, Daniel Bisogno desaprobó que Lucero y Manuel Mijares hayan asistido al debut de su hija , Lucero Mijares, juntos y sin sus respectivas parejas.

Esto pese a que ambos ya no tenían ninguna relación de por medio.

Lucero y Mijares (Instagram @luceromexico)

Compañeros de Daniel Bisogno en Ventaneando lo llaman inmaduro por comentario machista

Ante las declaraciones de Daniel Bisogno en Ventaneando, sus compañeros no dudaron en considerarlo un inmaduro.

Esto porque el conductor no entendía que uno de los motivos por los cuales tanto Lucero y Manuel Mijares seguían siendo tan cercanos, es debido a sus dos hijos.

Sin embargo, Daniel Bisogno no escuchó razones y dijo que ese amor y cercanía con el ex no lo tenía que presenciar el marido actual .

Pero cuando Pedro Sola le planteó la misma situación a Daniel Bisogno con su ex, Cristina Riva Palacio, el conductor se lavó las manos.

Pues dijo que no habría problema, pues actualmente ni Daniel Bisogno ni ella tienen una pareja.