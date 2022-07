El conductor mexicano Daniel Bisogno, leyó durante el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, un poema que escribió Dulce María cuando era más joven, durante su participación en RBD.

Daniel Bisogno de 49 años, guardaba en casa, el primer libro publicado por Dulce María en 2008, titulado ‘Dulce Amargo’.

Aunque el viejo ejemplar estaba en portugués, eso no impidió que el presentador de televisión leyera uno de los poemas de la actriz y cantante.

Sin embargo, no lo hizo con el objetivo de reconocer los dotes de escritora de Dulce María, más bien con el objetivo de poner un poco de diversión al programa.

“Después de un tiempo de no recordar las letras de la literata Dulce María, me encuentro con esta joya”, expresó Daniel Bisgono con tono irónico.

Antes de comenzar la lectura, explicó que sería en “traducción simultanea”, pues lo había adquirido en dicho idioma y señaló: “Buscando al azar me encuentro con esta joya que dice así; música maestro”.

Entre muecas, actuaciones exageradas y gestos extravagantes, Daniel Bisogno se dispuso a leer el poema:

“El nombre, el mar de tu mirada, podría ahorrarme y ahogarme en el mar de tu mirada, sin que digas nada, me tienes desnuda; tan profundo como el mar, tan intenso como el sol, me iluminas como la luna, con un dulce beso me derrito en el sendero, que tiernamente me lleva a la hoguera de tu cuerpo y como en un hechizo de magia, en un instante ardo en llamas y milagrosamente salgo sana y salva con el fuego por dentro”

Dulce María