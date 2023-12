Tras ser operado en dos ocasiones, Daniel Bisogno saca sus traumas con los médicos en Ventaneando y Pati Chapoy no duda en discutir con él en pleno programa en vivo.

Mauricio Islas -de 50 años de edad- fue el invitado especial de la emisión de este martes 26 de noviembre del programa Ventaneando.

Durante su presencia en Ventaneando, Mauricio Islas habló sobre su participación en la serie Doctora Lucía y no dudo en alabar el trabajo de los médicos.

Sin embargo, sus comentarios sacaron la furia de Daniel Bisogno -de 50 años de edad- y no dudo en expresar su molestia por la atención que había tenido este año.

Pati Chapoy -de 74 años de edad- no dudo en defender a los doctores, teniendo una fuerte discusión en pleno programa de Ventaneando.

Sin importarles la presencia de Mauricio Islas, Pati Chapoy y Daniel Bisogno se pusieron a pelear en pleno programa en vivo.

El 2023 fue un año muy complicado para Daniel Bisogno y es que tuvo que ser hospitalizado en dos ocasiones.

A unos días de finalizar el año, Daniel Bisogno no dudo en arremeter en contra de los doctores por el trato que le dieron al ser atendido.

Todo comenzó cuando Pedro Sola se refirió a la frialdad que deben de tener los doctores para atender a sus pacientes, ya que de lo contrario sufrirían mucho.

Daniel Bisogno de inmediato intervino al señalar que: “a veces si se pasan de fríos”.

Pati Chapoy le replicó que los doctores nunca se pasan e incluso destacó que Daniel Bisogno estaba de hablando su caso.

Daniel Bisogno volvió a tomar la palabra al destacar que hay algunos que tienen tacto, pero hay otros que no.

Mauricio Islas quiso calmar la situación al señalar que hay cosas que los no puede decir de otra manera.

Pero Daniel Bisogno replicó que si esta pagando, él quiere que le digan las cosas con tacto.

“Yo no quiero, yo estoy pagando, si no me voy al ISSSTE, quiero que me lo digan con tacto”

Daniel Bisogno