Una foto de Daniel Bisogno -de 50 años de edad- preocupó a los fans de su programa por su estado de salud.

Y es que a pesar de que Daniel Bisogno estaba arreglado para la ocasión, el conductor lucía visiblemente demacrado.

La foto de Daniel Bisogno habría sido tomada durante la fiesta de Navidad de TV Azteca de este 2023.

A través de su cuenta en oficial en Twitter, el periodista Carlos Mota -de 52 años de edad- compartió algunas fotos de la fiesta de Navidad de TV Azteca.

En estas fotos, uno de los personajes que más llamó la atención de los usuarios, fue el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno.

Y es que de acuerdo con los usuarios, Daniel Bisogno -a pesar de estar arreglado- lució visiblemente demacrado en la cena de la televisora.

Su estado de salud de inmediato preocupó a los fans, pues cabe recordar que en octubre el conductor fue hospitalizado de emergencia.

Actualmente, Daniel Bisogno seguiría checando su salud, y es que tras ser operado de la vesícula, bajó 12 kilos en 10 y su riñón se vio afectado.

Además de aclarar que no requiere un trasplante de riñón, Daniel Bisogno no ha dado más información sobre su actual estado de salud.

Luego de que Daniel Bisogno regresara a trabajar a Ventaneado, el conductor admitió que l o hizo más por amor que comodidad .

Y es que debido a que al conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, se le reventó la vesícula, se vio incapaz de comer y estuvo con suero 10 días, lo que lo hizo perder 12 kilos.

“Como no podía comer, me tenían a puro suero, sí me ve flaco, claro que estoy flaco, fueron 12 kilos en 10 días por una operación”.

Daniel Bisogno