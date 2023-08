Cynthia Rodríguez ya sabe cuándo nace su bebé y faltarían menos de 14 días para que conozca a León, pero ¿será que tiene todo listo con Carlos Rivera?

Desde que anunció que se encontraba embarazada, Cynthia Rodríguez -de 39 años de edad- se ha mostrado muy abierta con sus seguidores al compartir varios detalles sobre el nacimiento de su bebé.

De hecho, Cynthia Rodríguez sorprendió a sus seguidores al conceder una entrevista con Pati Chapoy en donde reveló varios detalles de su matrimonio con Carlos Rivera -de 37 años de edad-.

A través de sus redes sociales, Cynthia Rodríguez se sometió a una sesión de preguntas y respuestas donde reveló la fecha de nacimiento de su bebé.

Cynthia Rodríguez incluso ya adelantó el color con el que saldría su bebé del hospital, el cual fue elegido por una recomendación de sus seguidores.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han convertido en una de las parejas más queridas de la industria del espectáculo.

Aunque han mantenido su relación alejada de los reflectores, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera sorprendieron a sus seguidores al revelar que se iban a convertir en padres.

A través de sus redes sociales, Cynthia Rodríguez ha ido compartiendo varios detalles de su embarazo.

En su cuenta de Instagram, Cynthia Rodríguez se sometió a una sesión de preguntas y respuestas por lo que de esta manera contestó a varias interrogantes de sus seguidores.

La mayoría de las preguntas que recibió Cynthia Rodríguez giraron en torno al nacimiento de su bebé.

En medio de las especulaciones, Cynthia Rodríguez reveló la fecha de nacimiento e incluso invitó a sus seguidores al participar en una quiniela.

Cynthia Rodríguez señaló que su bebé nacerá antes del 15 de agosto, sin embargo destacó que no tiene fecha en especificó pues quiere que sea parto natural.

De esta manera se confirma que el bebé de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tendrá el león en todas partes y es que no solo se llamará así sino que además será del signo Leo.

En su cuenta de Instagram, Cynthia Rodríguez reveló que ya tiene todo listo para el nacimiento de su bebé.

Incluso Cynthia Rodríguez puntualizó que León va a salir vestido de amarillo ya que se enteró gracias a sus seguidores que eso le da suerte.

“Ya tenemos lista la maleta de Leoncito, también la mía; ya me estoy quedando con mis papás porque no me puedo quedar sola. Además, me enteré, gracias a ustedes, que es de buena suerte que el bebé salga vestido de amarillo ya le conseguí un trajecito amarillo y de ese color va a salir”

Cynthia Rodríguez