Carlos Rivera se las ingenió para que Cynthia Rodríguez se casara con el vestido de sus sueños, pese a que la cantante confesó que casi se lastima la espalda.

Por primera vez en mucho tiempo, Cynthia Rodríguez -de 39 años de edad- ha hablado sobre los detalles de su relación con Carlos Rivera -de 37 años de edad-.

Pese a que habían preferido guardar los detalles de su romance, con la llegada de su primogénito Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se han mostrado más abiertos sobre su relación.

En entrevista con Pati Chapoy, Cynthia Rodríguez ha confesado varios detalles sobre su boda con Carlos Rivera, desde cómo le propuso matrimonio el cantante hasta la elección de su vestido para su casamiento.

Visiblemente emocionada, Cynthia Rodríguez presumió que tuvo la boda de sus sueños y es que Carlos Rivera se ha dedicado a cumplirle todos sus deseos.

A unos días del nacimiento de su hijo al que tiene pensado llamar León, Cynthia Rodríguez ha confesado varios detalles sobre su matrimonio con Carlos Rivera.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se casaron el 5 junio de 2022 en una ceremonia efectuada en España, rodeados únicamente de familiares y amigos más íntimos.

En entrevista con Pati Chapoy, Cynthia Rodríguez ha presumido el gran hombre que es Carlos Rivera y es que no solo es un gran cantante, sino que además se desvive por cumplirle todos sus sueños.

Como cuando Carlos Rivera hizo todo para que Cynthia Rodríguez pudiera casarse con el vestido de sus sueños.

En esta tercera entrega, Cynthia Rodríguez señaló que su boda fue “hermosa” pues cada detalle se hizo como siempre lo soñó.

Cynthia Rodríguez confesó que viajó varias veces a España para poder planear cada detalle para su boda con Carlos Rivera.

En su conversación, Cynthia Rodríguez señaló que no quería comprar su vestido de novia en México ya que se iba a saber que se iba a casar.

“Entonces cuando platicamos sobre el vestido dije ‘si me hago el vestido en México, obviamente se va a saber que me voy a casar’ (…) entonces Carlos me dijo ‘no mi amor, vamos a hacerlo en España’”

Para que no se revelará ninguna información, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera recurrieron a un amigo que buscaría varios vestidos y los tendría listos para cuando la conductora pudiera viajar.

Cynthia Rodríguez le confesó a Carlos Rivera que su sueño era casarse con un vestido de un diseñador, pero sabía que no se iba a poder.

Tras el comentario de Cynthia Rodríguez, Carlos Rivera le preparó una gran sorpresa para cumplirle todos sus deseos.

A escondidas Carlos Rivera se puso de acuerdo con el diseñador que le gustaba a Cynthia Rodríguez para agendar una cita y que su novia tuviera el vestido de sus sueños.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera viajaron a París para que el reconocido diseñador libanés Zuhair Murad le hiciera el vestido a la conductora como siempre había soñado.

Para Cynthia Rodríguez no fue nada fácil, ya que tuvo que viajar tres veces a Paris sin que nadie se enterará ya que en ese momento se encontraba en Venga la Alegría.

Durante tres fines de semana, Cynthia Rodríguez fue de viaje relámpago a Paris y llegaba el lunes en el primer vuelo.

Cynthia Rodríguez confesó que todo el proceso para los preparativos para su boda lo disfrutó mucho pues estuvo acompañada de su familia.

Para su boda, Cynthia Rodríguez usó dos vestidos del mismo diseñador: uno para la iglesia y otro más ligero para la fiesta.

Cynthia Rodríguez confesó que tener el vestido de sus sueños no fue fácil, pues estaba muy pesado.

“Yo creo que llegué con la cadera dislocada en mi luna de miel, pero no me importaba. Yo creo que no sé si 30 kilos. Yo caminaba y sentía que alguien me estaba jalando y yo voy a llegar al altar y en reina”

Cynthia Rodríguez