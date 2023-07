Cynthia Rodríguez no deja de suspirar al recordar cómo fue que Carlos Rivera le pidió matrimonio y de esta manera presume que encontró al hombre perfecto.

En la segunda entrega de su entrevista para Ventaneando, Cynthia Rodríguez reveló cómo fue que Carlos Rivera le propuso matrimonio.

Al borde del llanto y visiblemente conmovida, Cynthia Rodríguez confesó que Carlos Rivera es un hombre de ensueño.

Al recordar su bonita historia de amor, Cynthia Rodríguez puntualizó que es muy feliz pero no puede evitar llorar al recordar que siempre había soñado con su boda.

Cynthia Rodríguez destacó que ella le había pedido a Carlos Rivera que se hicieran una sesión fotográfica profesional pues no tenían imágenes juntos de esta manera.

Carlos Rivera aprovechó unas vacaciones en Madrid, España para preparar todo y poder tener la sesión fotográfica con Cynthia Rodríguez.

“Regresamos a Madrid yo le había dicho a Carlos ‘mi amor no tenemos fotos nuestras, si con el celular, pero una sesión de fotos profesionales no tenemos’, me dijo ‘sí deberíamos hacerlas’, y me dijo ‘ya tengo todo listo, nos van a tomar fotos en Madrid y vamos a tener una prueba de vestuario’”

Cynthia Rodríguez