Pese a que el youtuber ha sido cancelado en distintas ocasiones por sus comentarios misóginos, El Temach factura y muy bien en Súper Chats en YouTube.

En redes sociales se ha dado a conocer la cantidad que El Temach gana al día por medio de Súper Chats en YouTube, donde recibe jugosas donaciones.

¿Cuánto gana El Temach por Súper Chats en YouTube? Esto gana en promedio al día el influencer en donaciones

Luis Castillejo, mejor conocido como El Temach, ha ganado gran popular en YouTube, TikTok y redes sociales por sus consejos dirigidos a los hombres para relacionarse con las mujeres.

Consejos por los que El Temach, de 39 años, es tachado de machista y misógino, razón por la que en varias ocasiones ha sido cancelado.

No obstante, la censura parece no afectarle ya que en la actualidad es uno de las personalidades que más facturan en Super Chats en YouTube.

El Temach (@eltemach / Instagram)

De acuerdo con los cibernautas: Nacho Rodríguez, alías El Chapucero, y Jorge García, mediante YouTube Súper Chats, El Temach ganaría:

9 mil 124 pesos a diario

41 mil 498 pesos mensualmente

3 millones 665 mil 943 pesos anualmente.

Súper Chats en YouTube (Red Social X)

Cabe mencionar que El Temach tiene 1,96 millones de suscriptores en YouTube, donde los creadores pueden ganar dinero a través de los Súper Chats.

Las donaciones se hacen durante una transmisión en vivo. A cambio, se destaca el comentario de la persona que donó.

Entre más elevada es la cantidad donada, el comentario más tiempo permanece fijo, incluso se le da más espacio.

El Temach no es el influencer que recibe más donaciones en Súper Chats de YouTube sino un sacerdote

Aunque El Temach gana bien en Súper Chats de YouTube, no es la personalidad que mejor factura, arriba de él está un sacerdote.

Se trata del sacerdote José Arturo López Cornejo, quien cuenta con 3,17 millones de suscriptores en YouTube, plataforma donde ha compartido 3 mil videos.

Sacerdote José Arturo López Cornejo (Padre José Arturo López Cornejo / Facebook)

José Arturo López, de 44 años, es un padre originario de Mexticacán, Jalisco, cuya fama ha crecido por sus misas, oraciones y cursos bíblicos en línea. Es popular en Facebook y YouTube.

A través de Súper Chats de YouTube, ganaría: