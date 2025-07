Ana Martín -de 78 años de edad- sufrió una caída durante las grabaciones de su nueva telenovela y el incidente despertó preocupaciones entre los fans.

Esto debido a que el 6 de enero de 2025, Ana Martín fue vista partiendo la tradicional Rosca de Reyes, por lo que muchos llegaron a pensar lo peor cuando se dio a conocer el accidente.

Fue hasta el martes 7 de enero de 2025 cuando en medios y redes sociales se comenzó a divulgar que Ana Martín había sufrido de una “aparatosa” caída.

Lo que a su vez inició cientos de especulaciones en torno al estado de salud de la actriz.

Fue en una entrevista con el periodista Carlo Uriel que la primera actriz, Ana Martín, contó los detalles de la caída que preocupó a los fans y miembros de su equipo.

Al parecer, se encontraban grabando una escena en exterior y el terreno del lugar era bastante irregular, por lo que terminó resbalando sobre las piedras del piso.

“Me caí, era en piedras y como mis zapatos son planos, me resbalé y me caí. No pasó nada, ya estoy en casa”.

Ana Martín