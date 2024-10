Te decimos qué fue lo que le dijo Adrián Marcelo a Ana Martin -de 76 años de edad- durante el 2021

Y es que hasta Ana Martin se ensució en la boca del youtuber cancelado en redes sociales por sus cometarios hacia las mujeres.

Esta polémica entre los famosos habría tenido lugar a través de sus respectivas cuentas en ‘X’, antes Twitter.

Sin embargo, Ana Martin seguiría enojada por los comentarios que Adrián Marcelo -de 34 años de edad- hizo sobre su vida sexual.

Durante un encuentro con la prensa, Ana Martin habló sobre Adrián Marcelo y el comentario que el youtuber le hizo a través de ‘X’.

Y a pesar de que Ana Martin aseguró que no tenía ninguna opinión sobre el youtuber regiomontano, la actriz señaló que solo acepta críticas de “personas inteligentes”.

Por lo que en el caso del comentario que Adrián Marcelo le hizo en ‘X’, la actriz aseguró que no la afecta en ningún aspecto de su vida o carrera.

“Acepto las críticas de la gente inteligente, de la gente que me hace una crítica positiva, que puede ser una crítica real y que yo esté mal, pero de una gente como él, no me hace nada”

Ana Martin