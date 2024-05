Cristian Castro fue tachado de sucio por Mariela Sánchez y alguien que ya lo olió desmiente que huela feo.

La segunda ruptura de Cristian Castro -de 49 años de edad- y Mariela Sánchez se originó por unos audios donde la argentina insultaba al cantante.

Mariela Sánchez -de 42 años de edad- aseguraba que Cristian Castro tenía malos hábitos de limpieza.

Alguien defiende a Cristian Castro de los audios donde lo llaman sucio

Mariela Sánchez aseguró que Cristian Castro era desordenado y muy sucio, pero alguien que conoce bien al cantante niega que sea así.

Dario de León es el manager de Cristian Castro desde 1992 y lo conoce mejor que nadie, por lo que no dudó en defender al cantante de los ataques de su ex.

Cristian Castro y Mariela Sánchez habrían terminado por infidelidad (Agencia México)

El manager de Cristian Castro acudió a la presentación de Aventurera y fue cuestionado sobre los audios de Mariela Sánchez.

“Un artista no puede ser así, ninguno. Yo he estado a lado de él (…) Loa artistas son gente muy limpia” Dario de León

Mariela Sánchez aseguraba que Cristian Castro no se bañaba y tampoco se lavaba los dientes.

Es por eso que Dario de León aseguró que Cristian Castro no es como lo describe su ex, pues al ser cantante mantiene una higiene intacta.

Cristian Castro y Dario de León (Instagram/@cristiancastro)

Cristian Castro estuvo deprimido por su ruptura con Mariela Sánchez

Dario de León se encuentra representando a Cristian Castro en su gira con Yuri, por lo que estuvo cerca de él durante su ruptura.

El manager de Cristian Castro mencionó que el cantante sí se deprimió por su separación, pero actualmente ya está mejor.

“Lo ve muy bien. Pasó por un día de tristeza por todas las cosas que me comentaron que se dijeron de él, pero él tuvo uno, dos días tristes y luego siguió adelante” Dario de León

Cristian Castro no piensa ejercer ninguna acción legal contra Mariela Sánchez, pues asegura que su imagen y carrera no se vieron afectados por lo que ella dijo.

Mariela Sánchez se disculpó por lo que dijo de Cristian Castro y la relación terminó a una semana de su reconciliación.

Un rumor asegura que Cristian Castro ya superó a Mariela Sánchez y volvió con su anterior novia Ingrid Wagner.

Diferencia de Mariela Sánchez, Ingrid Wagner sí dio entrevistas después de su ruptura y aseguró que Cristian Castro no era como lo describía su ex.

Cristian Castro no ha dado declaraciones sobre Mariela Sánchez, pero Dario de León asegura que no huele feo como aseguró la ex pareja del cantante.