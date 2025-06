¿No habrá boda? La actriz Verónica Castro de 72 años de edad, se sinceró sobre el casamiento de Cristian Castro con Mariela Sánchez y admitió que no cree mucho de lo que la pareja dice.

Y es que incluso Verónica Castro dejó claro que Mariela Sánchez de 39 años de edad, mentiría pues dejó ver que no sabe nada de una sortija “¿cuál anillo entregó?” respondió de forma alburera.

Aunque Cristian Castro se está mostrando muy entusiasmado con Mariela Sánchez en esta otra oportunidad que se están dando, Verónica Castro duda de un matrimonio.

Muy a pesar de que Cristian Castro ya hasta dio fecha de su boda con Mariela Sánchez, la conductora Verónica Castro se hizo de oídos sordos ante los dichos de su hijo.

En una entrevista mostrada por El Fernan, la conductora habló del romance de Cristian Castro y Mariela Sánchez en su reaparición para el homenaje de Marco Antonio Muñiz.

Y es que Verónica Castro dejó claro que aún pone en duda el matrimonio de su hijo con Mariela Sánchez, argumentando que no creerá hasta que los vea en el altar.

“Yo no creo nada [de la boda] yo hasta no ver no creer como Santo Tomás”.

Verónica Castro, conductora.