‘Colate’ (51 años de edad) no descansa en el Hotel VIP; ahora se hace la víctima porque Paulina Rubio (52 años) lo mantiene.

Fue en 2005 cuando el empresario español y ahora huésped de Hotel VIP, Nicolás Vallejo, ‘Colate’, saltó a la fama tras convertirse en novio de Paulina Rubio.

Dos años después la pareja se casó, para protagonizar en 2014 una mediática separación que incluyó una batalla por la custodia de su hijo y el pago de manutención para ‘ Colate ’.

Colate (Tomada de video)

Hotel VIP: Colate se queja de que la prensa lo convirtió en “una basura” tras su divorcio de Paulina Rubio

El más beneficiado con el divorcio terminó siendo ‘Colate’, pues la ley determinó que Paulina Rubio debía pagar la manutención de su hijo Andrea Nicolás.

No sólo eso. ‘Colate’ también obtuvo una pensión alimenticia mensual de más de 100 mil pesos que Paulina debía cubrir.

Pese a todos estos beneficios, durante su estancia en el reality show Hotel VIP, ‘Colate’ se quejó de lo que le ha sucedido a su vida tras conocer a Paulina Rubio.

En especial, ‘Colate’ lamentó que la prensa lo haya convertido “en una basura” tras su divorcio con la cantante mexicana.

Esto le mereció amenazas de muerte y lo obligó a dejar de consultar los medios por dos años, contó Colate a Silverio Rocchi (35 años) su compañero en Hotel VIP.

“Me insultaban desde los coches. No sabes la campaña que hicieron para destrozarme la vida... portadas de revista llamándome de todo, diciéndo que le había pegado a la madre de mi hijo estando embarazada; que era un drogadicto..., unas cosas que no te puedes imaginar”.

Paulina Rubio, Colate (Agencia México)

Hotel VIP: Colate revela sus verdaderos motivos para haber ingresado al reality show

‘Colate’ también se quejó de que en México es conocido como “un mantenido” y negó que Paulina Rubio le dé una pensión alimenticia, aunque luego lo aceptó, explicándo por qué recibe ese pago:

‘Colate’ dijo que durante su relación con Paulina Rubio los manejaban una cuenta en la que él ivirtió su dinero para pagar los gastos de su casa.

Es por eso que cuando obtuvieron el divorcio, la ley determinó que Paulina Rubio le diera dinero de esa cuenta, según dijo ‘Colate’.

Paulina Rubio, Colate (@paulinarubio / @colatenicolas)

Ahora que su hijo Andrea Nicolás ha crecido y seguramente conocerá lo que la prensa ha dicho sobre él, Colate dijo que busca limpiar su imagen, de ahí que haya aceptado ingresar a Hotel VIP:

“Por 12 años me han tirado mierda y me la he tenido que aguantar, un día mi hijo la va a ver. Por eso entré acá, para que la gente me conozca”.