El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sorprendió al influencer chiapaneco Jorge García, conocido como Jorjais, RetoJorjais o Tío Coki, durante una transmisión en vivo de la segunda temporada de La Mansión VIP, reality show conducido por HotSpanish.

El creador de contenido Jorjais quien participa en La Mansión VIP, recibió súper chats identificados con los nombres de “El Jaguar Negro” y “Los Amigos del Jaguar”, mensajes que lo emocionaron y lo llevaron a agradecer públicamente el apoyo, además de mencionar que se trataba de Eduardo Ramírez Aguilar, mandatario estatal de Chiapas.

¿Eduardo Ramírez sigue La Mansión VIP? Jorjais agradece supuesto saludo

El gesto a Jorjais durante su estadía en La Mansión VIP llamó la atención porque Eduardo Ramírez sería el primer político chiapaneco en manifestar públicamente su respaldo a Jorjais dentro de la competencia del reality televisivo.

Sin embargo, hasta el momento, el envío de los mensajes no confirma por sí mismo que el gobernador Eduardo Ramírez siga el reality show de La Mansión VIP.

La reacción del influencer Jorjais también generó comentarios entre sus seguidores, quienes interpretaron el apoyo como una muestra de respaldo a su participación en el programa, donde representa a Chiapas.

El entusiasmo por Jorjais no se limita a las transmisiones digitales, pues en redes sociales se reveló que seguidores del youtuber se organizaron en Tuxtla Gutiérrez para recaudar recursos mediante la venta de playeras y enviar Super Chats durante su participación en La Mansión VIP 2.

Así, el supuesto saludo atribuido al gobernador Eduardo Ramírez se suma a las muestras de apoyo que ha recibido Jorjais, el creador de contenido chiapaneco, quien continúa sumando simpatizantes dentro y fuera de la competencia.