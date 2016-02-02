Diversos medios están asegurando que Cindy Crawford se retirará del modelaje una vez que cumpla 50 años, pero, ¿es verdad? NO.

“Cada año le digo a mis hijos que me estoy retirando”, explica Cindy en su cuenta de Instagram.

“Y sin embargo, las oportunidades pop up realmente me excitan. Si bien es cierto que estoy con un poco de ganas de cambiar mi enfoque para concentrarme en mis negocios, amigos y familia. No estoy haciendo ninguna declaración final (los titulares no cuentan toda la historia). He querido ser parte de la historia de la moda durante los últimos 30 años, y si he aprendido algo es esto: nunca digas nunca. Gracias por el apoyo, estoy tan emocionada por lo que viene este 2016”.

Conclusión: Cindy seguirá haciendo un poco de modelaje.