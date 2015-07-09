Te presentamos a Kaia Gerber, una chica de 13 años cuyos genes son casi perfectos. Hija de la Top Model Cindy Crawford y del modelo Rande Gerber; la adolescente acaba de ser firmada por una de las agencias más importantes de modelos, IMG. Ésta agencia representa a Jon Kortajarena y Gigi Hadid, grandes figuras del escenario internacional de la moda.

A little #bts @teenvogue (I know... The background is super chic) A photo posted by Kaia Gerber (@kaiagerber) on Nov 23, 2014 at 9:11am PST

@teenvogue @armani @mattirwinlondon A photo posted by Kaia Gerber (@kaiagerber) on Sep 27, 2014 at 9:14am PDT

My mom really showed them how to strut their stuff...🇬🇧#1DDayLive @onedirection @harrystyles @real_liam_payne @cindycrawford A photo posted by Kaia Gerber (@kaiagerber) on Nov 23, 2013 at 1:41pm PST

La agencia anunció el fichaje a través de Instagram y Twitter presentando una imagen de la primera sesión de la joven maniquí para Vogue Italia bajo el lente de Steven Meisel.

Kaia, quien tiene un parecido asombroso a su madre, ha captado el interés de la presa a través de su Instagram, donde publica imágenes de sus sesiones para Vogue. Hay que recordar que Kaia hizo su debut en la moda a los 10 años como imagen de la línea juvenil de Versace.

Actualmente documenta su vida adolescente en Instagram, donde cuenta con más de 115.000 seguidores quienes gustan de imágenes de la niña acompañadas con famosos como Snoop Dogg, Harry Styles, Ansel Elgort, entre otros.

Snooop A photo posted by Kaia Gerber (@kaiagerber) on May 24, 2014 at 5:05pm PDT

Aunque aún no pueda subirse a las pasarelas, ya que cumple 14 hasta septiembre, el contrato con la agencia IMG es un paso definitivo en su carrera.

Cindy Crawford ha apoyado los deseos de su hija desde el principio. Y hoy mismo, celebraba en su perfil de Instagram el anuncio oficial de IMG, compartiendo la foto para Vogue Italia y diciendo: ?Supongo que más me vale vigilar mi espalda??.

Con información de El País.