Aunque en un principio se manejó que las imágenes aparecerían en una futura edición de Marie Claire, la propia publicación señaló que se trató de una sesión tomada para la versión de México y Latinoamérica de la revista, que apareció en el 2013.

Hasta el momento se desconoce qué persona o personas fueron responsables de filtrar la foto sin edición digital a las redes sociales.

A manera de comparación, las siguientes son imágenes en donde la ex supermodelo de 47 años y madre de dos hijos, apareció con un fuerte trabajo de edición.