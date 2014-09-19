La Top Model americana, Cindy Crawford, cumplió uno de sus sueños al visitar Machu Picchu, un destino que siempre le había llamado la atención.

Tras su visita, la modelo describió Perú como un lugar “increíble”, y destacó que le hizo falta conocer mucho más de ese país.

“En el Perú hay más que Machu Picchu, por ejemplo playas como Huanchaco”, dijo la modelo durante un encuentro con un grupo de periodistas en Trujillo, y añadió que ha pasado “tres días muy bonitos” en la ciudad norteña.

Dentro del itinerario de Crawford se encontraba la visita al avión hospital Orbis, donde salió impactada del trabajo realizado por los médicos. Por otro lado, se mostró sorprendida al saber que el 80% de las enfermedades oculares se pueden curar pero que la gente no tiene acceso a los tratamientos por razones económicas.