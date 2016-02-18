Los Cabos, BCS. Cindy Crawford, modelo de talla internacional celebró el Día de San Valentín y su cumpleaños número 50 con viaje a Los Cabos junto a su esposo Rande Gerber y se hospedo en conocido complejo privado.
La información acaba de ser dada a conocer por la revista Hola, en Estados Unidos, y expone que ella regresó a Miami el lunes para reunirse con los socios de Rande, George Clooney y Mike Meldman.
“No quiero seguir probándome a mí misma (…) Nunca tuve una hoja de ruta para mi carrera. Fue una mezcla de suerte y la voluntad por correr riesgos y hacer las cosas de manera diferente (…) Estoy segura de que seré fotografiada durante 10 años más, pero no como modelo”, dijo.
Con información y fotografía de Hola US