Christian Nodal y Cazzu andan enamoradísimos, y ante la espera de su primera hija juntos, la pareja ya andan video iglesias para la boda.

Las últimas entrevistas que Christian Nodal -de 24 años de edad- dio con motivo de Foraji2 Tour, compartió su amor por Cazzu, la futura madre de su hija.

Y aunque hasta hace unas semanas él tenía una versión sobre casarse con Cazzu -de 29 años de edad-, se sabe que a esta fecha ya habrían visitado iglesias para la boda.

Christian Nodal y Cazzu bailaron muy enamorados en el Foro Sol, pero la canción no fue la más adecuada

Christian Nodal y Cazzu se encuentran muy enamorados, y es este motivo lo que los habría llevado a tomar la decisión de sí tener una boda.

A través de un cercano a la pareja que dio información a ‘TV y Novelas’, la pareja ya estaría convencida de no solo tener boda civil, sino también por la iglesia.

El informante compartió que Christian Nodal y Cazzu ya están viendo en qué iglesia les gustaría casarse, pues recordemos que sus nacionalidades son distintas.

Según se sabe dentro de sus opciones de iglesia están:

Y es que aunque las dos primeras pertenecen a los sitios donde Christian Nodal y Cazzu nacieron, respectivamente, parece que se decidirán por la de Guatemala.

Recordemos que fue en Guatemala el país donde a la pareja se les vio por primera vez, además de que este sería el punto entre México y Argentina.

Además, esta iglesia compagina con lo que Christian Nodal busca del entorno donde unirá su vida con Cazzu; paisajes desérticos y construcciones antiguas.

Se cree que Christian Nodal y Cazzu están planeando su boda para noviembre, a tres meses de la llegada de su hija.

Se cree que Christian Nodal y Cazzu andan visitando iglesias, pues planean casarse en noviembre tras la llegada de su hija, pero el cantante había compartido otra cosa.

Aunque Christian Nodal es reservado con esta relación, cuando le cuestionan sobre el amor hacia Cazzu no puede disimularlo.

Y eso pasó en Sale el Sol, cuando el reportero Flavio Machuca -de edad desconocida- le cuestionó sobre planes de boda, y aunque negó que fuese a haber, ahora sabemos que se lo tenía escondido.

Y es que esta pregunta a Christian Nodal lo agarró un tanto destanteado, como si fuese algo en lo que no había pensado:

“No sé, la verdad que por lo pronto no, no, no jajaja (...) traemos una relación muy preciosa y creo que va desde ahí, si en algún momento hay boda o lo que sea estamos felices”.

Christian Nodal, cantante.