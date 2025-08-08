Christian Nodal -de 26 años de edad- y Ángela Aguilar hicieron el tag de los esposos para revelar que tan familia tradicional son.

A un año de su boda, Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Christian Nodal siguen presumiendo su amor en redes sociales.

Christian Nodal y Ángela Aguilar compartieron detalles de su vida marital

Ángela Aguilar compartió un video en TikTok para hacer el tag del esposo con Christian Nodal, el cual consiste en responder preguntas de su matrimonio.

Antes de iniciar el video, Ángela Aguilar le dio un beso a Christian Nodal y respondieron: “¿Quién deja la ropa tirada en el baño?”.

Christian Nodal respondió que él y fue señalado por Ángela aguilar por ser desordenado.

La siguiente pregunta era sobre quién era impuntual y una vez más, Christian Nodal respondió que él.

“¿Quién lleva las finanzas del hogar”, fue la tercera pregunta y Christian Nodal señaló a Ángela Aguilar, mientras ella sonreía.

Al parecer, Christian Nodal es bastante olvidadizo, pues aseguró que él es quien pierde más las llaves de su casa.

“¿Quién es más llorón?”, fue otra de las preguntas y Ángela Aguilar admitió ser la más “chillona” en su matrimonio y su esposo lo confirmó.

Christian Nodal y Ángela Aguilar levantaron la manos al mismo tiempo en la pregunta: “¿Quién es más cariñoso?”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar responde el tag de los esposos en TikTok (TikTok )

Por lo que ambos aseguran ser muy cariñosos en su matrimonio.

Christian Nodal revela quién fue el primero en decir “te amo” en su relación con Ángela Aguilar

Las preguntas siguieron y confirmaron que quien lleva las riendas de su matrimonio es Ángela Aguilar.

Además, Christian Nodal admitió que su esposa es mejor resolviendo los problemas de pareja.

Y Ángela Aguilar señaló que su esposo suele olvidar la fechas importantes, además de despertarse tarde.

Por último, Christian Nodal aceptó que fue él quien dio el primer beso en su relación con Ángela Aguilar.

Y confirmó que fue él quien le dijo “te amo” por primera vez a Ángela Aguilar y es quien pide perdón primero después de una pelea.

Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron que tienen una familia tradicional.