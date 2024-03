Christian Nodal se siente el hombre más feliz sobre la faz de la tierra debido a que la llegada su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu, cambió su vida.

A través de la revista Billboard, Christian Nodal se jacta de haber cumplido todos sus sueños siendo el mayor su paternidad, terreno en el que debutó en septiembre de 2023, cuando Cazzu le dio a su primera hija.

Aunque tenía claro que quería ser padre a temprana edad, el cantante de música regional mexicana no imaginó que sería mucha la felicidad que experimentaría.

Pese a contar con varios reconocimientos y vender sus canciones como si fuera pan caliente, a Christian Nodal -de 25 años de edad- lo que le hace feliz es saber que su hija Inti y Cazzu -de 30 años de edad- lo esperan al finalizar cada presentación.

“Me acuerdo de esas veces que yo bajaba solo y me sentía solo”, recuerda Christian Nodal y sonríe al darse cuenta que las cosas han cambiado.

No obstante, la paternidad no ha sido fácil, antes de que Inti llegará a este mundo, Christian Nodal se encontraba ofreciendo conciertos y cumpliendo con compromisos para tener tiempo y disfrutar a su bebé.

“Cuando nació, estaba reventadísimo y no sé cómo le hacía para cambiar pañales, pero te da una energía, la motivación, la fuerza. Me cambió la vida y (hoy sé) no se aprende a ser hijo hasta ser padre. Me ha hecho el ser más responsable y consciente de hacer las cosas

Christian Nodal