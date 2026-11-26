El cantante Christian Chávez de 43 años de edad, compartió cómo terminó el pleito legal con exmánager de RBD debido a que él, Maite Perroni y Christopher Uckermann hicieron auditoría sobre los ingresos del tour del reencuentro.

Aunque Christian Chávez dijo que “toda la parte legal ya está terminada” de los miembros de la agrupación contra Guillermo Rosas, no quiso dar mayores detalles sobre cuál fue la conclusión.

Christian Chávez confirma fin del pleito legal de RBD con Guillermo Rosas

El Soy Rebelde Tour 2023 emocionó a los fans de la agrupación nacida de la telenovela Rebelde de Televisa. Sin embargo, no se esperaba que la conclusión serían pleitos legales por el manejo del dinero por parte de Guillermo Rosas.

Aunque se hablaba de un documental y de la extensión de la gira de RBD, esto no se logró porque el pleito legal que terminó en una auditoría a Guillermo Rosas y también distanció a los miembros de la agrupación.

Ahora, Christian Chávez reveló al reportero Edén Dorantes que el pleito legal contra la empresa T6H de Guillermo Rosas, terminó tras dos años.

Sin embargo, el cantante no quiso ahondar con más detalles en el tema, pues tras la insistencia de la prensa en saber cuál fue la conclusión de la auditoría, Christian Chávez prefirió retirarse.

“No les puedo decir la resolución, yo no soy abogado chicos, solo les puedo decir que ya terminó legalmente eso”. Christian Chávez, cantante.

Lo que Christian Chávez sí dejó claro es que había dinero de por medio que únicamente él, Maite Perroni y Christopher Uckermann pelearon legalmente, pues Anahí y Dulce María decidieron no emprender acciones legales.