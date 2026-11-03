César Bono lo confirma, recientemente se sometió a una operación debido a que le detectaron un tumor cancerígeno sobre uno de sus párpados.

En declaraciones para el programa Venga la Alegría, el actor mexicano, de 76 años, reveló que aunque el tumor le fue extirpado, este mes de noviembre, se someterá a una segunda intervención quirúrgica, la cual le permitirá abrir nuevamente el ojo.

“El tumor efectivamente era canceroso, pero aún me falta una sola operación. El cáncer ya no existe en mi cuerpo, ya que se encontraba a nivel de piel y fue completamente extirpado; sin embargo, aún me falta una operación, programada para noviembre, tras la cual podré abrir el ojo y prescindir de lentes”, compartió. César Bono

Asimismo, el propio negó que la operación vaya a afectar su vista, tal y como ha circulado en distintos medios de comunicación.

Explicó que el tumor se encontraba en la piel y no en el globo ocular por lo que su visión no se verá afectada.

“Una vez que se abra el ojo, podré ver como lo hacía antes. Repito, el tumor no estaba en el ojo, sino en la piel”, explicó. César Bono

Finalmente, César Bono dijo sentirse tranquilo debido a que sus médicos le informaron que el tumor que le fue detectado suele presentar un patrón localizado, es decir, se aloja en un solo lugar y es poco probable que se extienda a otras partes del cuerpo.

“El nombre de este tumor y su patrón de comportamiento indican que se manifiesta en un solo lugar y no tiene la capacidad de diseminarse a los pulmones ni a ningún otro órgano”, detalló. César Bono

César Bono relata cómo descubrió el tumor en su párpado

Durante la conversación, César Bono recordó haber descubierto la presencia de una bolita en su párpado.

No obstante, debido a que no sentía molestias y mucho menos dolor, decidió ignorarla. Al no sospechar que se trataba de un tumor maligno, pospuso la consulta médica.

“Podía ver la bolita en el espejo, pero como no me dolía, ni me ardía, ni presentaba ningún síntoma, simplemente no le presté atención. Además, no me la paso viéndome en el espejo; de hecho, hasta lo evito, porque en mi mente me considero muy guapo y cuando me veo en el espejo...”, bromeó. César Bono

Una vez que visitó al médico para una revisión, se enteró del tumor sobre su párpado, el cual atendió de inmediato.