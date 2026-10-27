Además de que el actor César Bono rechazó rotundamente el haber perdido un ojo, explicó qué fue lo que le pasó y que lo llevará nuevamente a tener una cirugía.

César Bono de 76 años de edad, dijo que aún debe tener el ojo cerrado, aunque eso no le impide trabajar en la obra Defendiendo al Cavernícola.

César Bono tendrá una nueva cirugía; ahora será en el párpado izquierdo

Aunque se dijo que César Bono había perdido un ojo por temas médicos, el actor lo negó y aclaró que tuvo una cirugía en el párpado para extirparle un tumor.

El actor compartió que cuando se notó una bolita en el ojo, pensó que era una perrilla o algo minúsculo, pero su dermatólogo le dijo que se trataba de un tumor que debían extirpar.

Aunque el tumor lo tenía César Bono en el párpado de abajo, dijo que le quitaron piel del párpado de arriba y por ello fue como una cirugía en todo el ojo.

Además, explicó a las cámaras de Hoy que el 25 de noviembre nuevamente tendrá una cirugía, pero ahora en el ojo izquierdo, pues actualmente el primero está inhabilitado por no la operación.

Por otra parte, César Bono mencionó que el primer día post cirugía fue el más doloroso.

César Bono habla de la malignidad de su tumor en el párpado

El actor César Bono tendrá una nueva cirugía en el párpado. Sin embargo, mencionó que aún no sabe qué grado de malignidad tiene su tumor.

Bono dijo que sería antes de su nueva cirugía que le informen si su tumor era benigno o maligno.