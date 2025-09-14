Cecilia Ponce de 43 años de edad, habló abiertamente sobre el apoyo que ha brindado a su hijo junto a Eduardo Arroyuelo, luego de que el menor de edad decidió transicionar de género.

Luego de que en 2022 Cecilia Ponce compartiera que su hija Celeste de 14 años de edad, no se encasillaba en los estereotipos de género respecto a roles y apariencia, se sabe que la menor ha decidido tener su transición de género.

Cecilia Ponce y Eduardo Arroyuelo apoyan a su hijo Milo con su transición de género

Cecilia Ponce habló en 2022 sobre la decisión de -en ese entonces- su hija Celeste de no seguir los estereotipos de género en su vida, para ahora apoyar totalmente la transición que ha decidido tener.

La actriz Cecilia Ponce está positivamente con su hijo que tuvo con Eduardo Arroyulo, Milo -como ha decidido llamarse tras su transición- argumentando que ama a su hijo y apoya sus decisiones.

Cecilia Ponce con su hijo Milo. (@ceciponk / Instagram)

En la entrevista que la actriz argentina dio, externó que le da igual como se identifique su hijo “tenga una ‘o’ o tenga una ‘a’ ” porque para ella es su primogénito y lo ama.

“Para mí nada ha cambiado. O sea, hoy lo veía en el auto, lo veía junto a mí y es un joven hermoso (...) Tenga una ‘o’ o tenga una ‘a’ al final no cambia, yo lo que quiero como cualquier mamá es [su] felicidad”. Cecilia Ponce, actriz.

Y es que Cecilia Ponce admitió “yo siempre he sido muy abierta en todo sentido” aplaudiendo que ahora las personas tienen libertad de elegir sobre su cuerpo, género y sexualidad.

Sin embargo, la argentina no se negó a admitir que vivió “un duelo” cuando su hija Celeste decidió transicionar a Milo.

“Es hermoso como el amor supera cualquier cosa, cuando hay amor de verdad supera cualquier forma y cualquier, no sé, para mí es mi hijo siempre”. Cecilia Ponce, actriz.

Cecilia Ponce respetará su hijo con Eduardo Arroyuelo quiere contar su transición de género o no

Cecilia Ponce compartió su apoyo total a que su hijo con Eduardo Arroyuelo, Milo, tenga su transición de género y respetará su historia.

Aunque la actriz dijo en Sale el Sol que “más adelante” contará la historia sobre este proceso con su hijo, anteló que solo sucederá si Milo así lo desea.

“Seguramente más adelante les podré contar un poco más o quizás Milo quiera contar, o no, pero es un respeto hacia él porque al final es parte de su vida y su proceso (...) la comunicación es vital”. Cecilia Ponce, actriz.

Y es que dijo que respalda la decisión de que su hijo Milo pueda vivir su transición de género, “como cualquier joven o persona”.

Hasta el momento Cecilia Ponce no ha compartido su hijo Milo desea someterse a tratamiento hormonal pues hasta ahora ha decido que se dirijan a él con pronombre masculino y tampoco cuál es la opinión de Eduardo Arroyuelo.