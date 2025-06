Cecilia Galliano -de 43 años de edad- estaría atravesando problemas familiares por la grave salud de su mamá.

De acuerdo con Alma Cero -de 49 años de edad- ella está disponible para apoyar a Cecilia Galliano en cuanto ella lo requiera.

¿La mamá de Cecilia Galliano está grave de salud? Esto se sabe

Alma Cero confirmó que Cecilia Galliano estaría atravesando problemas familiares por la grave salud de su mamá.

Durante un encuentro con la prensa, la actriz se dijo disponible para cualquier cosa que Cecilia Galliano llegara a requerir.

“Sabe que está a un mensaje y una llamada de pedir ayuda y lo que ella necesite”, dijo Alma Cero para su amiga.

Cecilia Galliano (Instagram/@ceci_galliano)

Como ella, la actriz mencionó que todos sus compañeros del medio estarían dispuestos a ayudar.

Ya que considera que la actriz argentina es una persona “generosa, amorosa y entregada”.

De la misma manera que Alma Cero, la productora Rosa María Noguerón confirmó que Cecilia Galliano viajó de emergencia a Argentina por un problema familiar que “no es nada fácil”.

Con esta información se sabe que Cecilia Galliano se encontraría en su país natal acompañando a su mamá, Carmen de la Trinidad Galliano.

¿Qué problemas de salud enfrentaría la mamá de Cecilia Galliano?

A pesar de las declaraciones que Alma Cero dio a la prensa, Cecilia Galliano no ha hecho declaraciones públicas sobre el estado de salud de su madre.

Sin embargo, hace algunos meses, Cecilia Galliano mencionó que cada diciembre ve a su madre “más viejita”.

En otras entrevistas y programas, la famosa ha asegurado que su mamá es una persona muy relevante en su vida y que han hablado sobre la muerte.

En este sentido, la mamá de Cecilia Galliano se habría mostrado muy tranquila, asegurando: “Si me pasa algo, yo como madre no te debo nada, tú como hija no me debes nada”.