¿Ni a Galilea Montijo le dieron más dinero? Esto dijo de que Cecilia Galliano ya no será conductora de La Casa de los Famosos México 2025.

La misma Cecilia Galliano -de 43 años de edad- dijo que ya no será parte de La Casa de los Famosos México 2025 por un acuerdo económico con la producción.

Parece que la producción de La Casa de los Famosos México 2025 no estaba dispuesta a aumentar ningún sueldo.

Así lo dio a conocer Galilea Montijo, de 51 años de edad, al hablar de las novedades alrededor de La Casa de los Famosos México 2025.

A unas semanas del estreno de La Casa de los Famosos México 2025, Galilea Montijo no dudó en hablar sobre la salida de Cecilia Galliano.

La Casa de los Famosos México 2025 presenta a su nueva embajadora digital, una ex habitante

Habitantes La Casa de los Famosos México 2025: Un comediante y un ex Big Brother están confirmados

Y es que, tras dos temporadas, Cecilia Galliano ya no será parte de las conducciones y Galilea Montijo ya reaccionó a su ausencia.

Fue en el programa Hoy donde Galilea Montijo compartió que fue Cecilia Galliano la que decidió ya no formar parte de La Casa de los Famosos México 2025.

“La que decidió, y lo ha dicho en muchísimas entrevistas, no estar fue Cecilia Galliano”

Andrea Legarreta reafirmó que Cecilia Galliano había comentado que fue algo de dinero y que, al final, no pudieron llegar a un acuerdo con la producción del reality.

Sobre este tema, Galilea Montijo dejó entrever que no solo a Cecilia Galliano le negaron un aumento de sueldo.

Y es que Galilea Montijo comentó que a ella le dijeron que “si quería estar” bajo esas condiciones.

Galilea Montijo incluso le pidió a Cecilia Galliano no tomarse las cosas de manera personal, pues no fue la única.

“Uy vieras mana, pues es así. A mi me dijeron ‘pues si quieres estar, pues si no también’. Está cañón, así es, no te lo tomes personal Galliano, así fue”

Galilea Montijo