La llegada de Cazzu de 31 años de edad, a México destapó con quién le gustaría hacer dueto y no, no es Belinda.

Christian Nodal de 26 años de edad, pudo haber unido a Cazzu y a Belinda, pero no será la música lo que las una, aunque ya hubo interés de la rojiazul.

La visita de Cazzu a la Ciudad de México dejó no solo la aclaración de polémicas con Christian Nodal, sino el rechazo a Belinda de 35 años de edad, a una colaboración.

Más allá de que Cazzu haya mostrado interés en colaborar con Belinda para así poder facturar sobre su historia con Christian Nodal, la trapera tiene otra perspectiva.

En una entrevista mostrada por Chamonic, Cazzu reveló con qué mexicano le gustaría hacer una colaboración, comentario que le costó trabajo hacer público.

Y es que la argentina aseguró que tenía muchos en mente, sin embargo, unos eran irreales como Luis Miguel.

“Te podría decir Luis Miguel, pero sabemos que no voy a grabar con Luis Miguel”.

Sin embargo, sí dejó claro que la Banda MS es de su interés y que son ellos con quiénes les gustaría hacer una canción, pidiéndoles la busquen para cantar algo juntos.

El interés de Cazzu por colaborar con la Banda MS no es tan descabellado, pues recordemos que la agrupación ya tiene una canción con Snoop Dog, lo que los convirtió en versátiles totalmente.

Cazzu dijo que quería una colaboración con Banda MS, pero ¿se le olvidó Belinda? La rapera dejó claro que un comentario de la ojiazul no le asegura una canción.

En el encuentro que Cazzu tuvo con reporteros, la argentina se dijo enterada de que Belinda le comentó en Instagram tras el lanzamiento de su canción “Con otra”.

Sin embargo, dejó claro que para ella eso no significa una colaboración, asegurando que lo que necesita es tener una conexión real con la persona y asegurando que no busca el morbo.

“Esas cosas se dan cuando puedo conocer a las personas, siento que más bien lo de Beli es algo que ve la gente de una forma más morbosa y no me gustaría alimentar el morbo. Siendo que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, a veces se dan, a veces no y está bien”.

