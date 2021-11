Carmen Salinas tiene 2 hijos; te contamos quiénes son. La famosa productora tuvo varios abortos, pero se convirtió en madre de Pedro Plascencia Salinas y María Eugenia Plascencia.

Uno de los rostros más conocidos de la televisión mexicana es el de Carmen Salinas, sin embargo muchas personas desconocen el calvario que sufrió para convertirse en madre.

Carmen Salinas tuvo dos hijos, sin embargo también sufrió de varios abortos y partos prematuros. Además se enfrentó a la muerte de su hijo Pedro Plascencia Salinas.

¿Cuántos hijos tuvo Carmen Salinas?

Carmen Salinas se casó a los 16 años con el músico Pedro Plascencia Ramírez, con quien tuvo dos hijos: Pedro Plascencia Salinas y María Eugenia Plascencia.

Sin embargo la productora sufrió un calvario para convertirse en madre ya que tuvo cinco abortos cuando llevaba embarazos de más de tres meses.

Carmen Salinas reveló que para ella fueron momentos muy complicados porque no podía concebir.

Sin embargo, Carmen Salinas pudo convertirse en madre de Pedro Plascencia Salinas y María Eugenia Plascencia.

Pero las tragedias no terminaron para Carmen Salinas, pues su hijo Pedro Plascencia Salinas murió luego de que le detectaron cáncer terminal.

Carmen Salinas destrozada por la muerte de su hijo Pedro Plascencia Salinas

En 1993 Carmen Salinas sufrió un terrible golpe cuando le informaron que su hijo Pedro Plascencia Salinas tenía cáncer terminal en los pulmones.

7 meses después del diagnóstico, Pedro Plascencia Salinas murió. Siendo uno de los momentos más difíciles de Carmen Salinas.

“Me dieron la noticia de que estaba muy mal y a los siete meses se me fue. Recuerdo cuando mi hijo Pedro me decía que no aguantaba los dolores, por lo que quería dejar de vivir” Carmen Salinas

Pedro Plascencia Salinas murió en el mes de abril y Carmelita Salinas lo recuerda cada año, de hecho, este año reveló que se cumplían 27 años de su muerte.

“Él es mi hijo adorado Pedrito Plascensia Salinas el lunes 19 se cumplirán 27 años de haberse ido con dios nuestro señor espero unan una oración a mis súplicas por el eterno descanso de su alma” Carmen Salinas

El ES MI HIJO ADORADO PEDRITO PLASCENSIA SALINAS EL LUNES 19 SE CUMPLIRÁN 27 AÑOS DE HABERSE IDO CON DIOS NUESTRO SEÑOR ESPERO UNAN UNA ORACIÓN A MIS SÚPLICAS POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. CS. pic.twitter.com/10v6uvofd6 — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) April 17, 2021

A través de un video Carmen Salinas confesó que abril es un mes muy complicado para ella ya que murieron varias personas muy queridas para ella como su hijo Pedro Plascencia Salinas.

HOY 19 DE ABRIL CUMPLE MI HIJO PEDRITO 27 AÑOS DE FALLECIDO Y MI GRAN AMIGO EL CHATITO CEJUDO 9 AÑOS DE HABERSE IDO CON DIOS NUESTRO SEÑOR TAMBIÉN UN 19 DE ABRIL FALLECIÓ Y YO VIVO CON UNA GRAN TRISTEZA. CS. pic.twitter.com/j9wBmgAFYp — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) April 20, 2021

Carmen Salinas confesó que tras la muerte de su hijo, ya no pudo realizar más imitaciones.

“Al morir él, ya no pude hacer las imitaciones que las enterré junto con él. Empezaba a hacer una imitación y se me hacía un nudo en la garganta, ya no me salía la voz y empezaba a llorar. ¡Ya no quise hacerlas!” Carmen Salinas

Carmen Salinas revela que se cortó las venas por su hija María Eugenia Plascencia

Carmen Salinas siempre ha mostrado devoción por sus hijos, incluso confesó que llegó a cortarse las venas para evitar que le quitaran a su hija María Eugenia Plascencia.

“‘La niña está güerita como nosotros. Te vas a largar, pero a la niña no te la vas a llevar. ¿Y saben qué hice para que me dejaran salir con mi niña?’ Me corté las venas. Por un hijo la vida. Pero nunca dejar de verlo, ni permitir que te quiten a tu criaturita” Carmen Salinas

Carmen Salinas detallo que la familia de su esposo le quería quitar a su hija por lo que ella hizo lo posible para que no se la llevaran.