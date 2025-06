Carmen Campuzano -de 54 años de edad- no pudo contener la risa al recordar su viejo ‘agarrón’ con Lyn May.

Pleito que colocó a Carmen Campuzano junto a Lyn May en escandalosos titulares debido a que se dieron con todo.

“Yo no le volvería a decir lo que le dije”, dice Carmen Campuzano, quien lamenta haber llamado “cara de memela” a Lyn May, de 72 años de edad.

De acuerdo con Carmen Campuzano, reaccionó mal en su momento, ya que atravesaba por una etapa complicada.

Al contrario, ahora Carmen Capuzano dijo respetar a la vedette Lyn May.

Lyn May tuvo que pagar los fraudes que se hicieron a su nombre cuando le hackearon el celular

Lyn May ve su muerte de cerca y mandó aterrador mensaje

¿Carmen Campuzano no alcanza la nota? Se burlan de su desafinado cover a la canción de Llorando por dentro

“Por supuesto que ya está mas que perdonada, eran otros tiempos”, contestó Carmen Capuzano.

Sin embargo, la ex modelo no pudo contener la risa por lo que, para evitar malos entendidos, explica que su ‘agarrón’ aún la hace reír.

“Creo que son momentos que nos agarran a todos. Estaba en una época complicada. Nos llovió. Ahora si que nos dimos con todo, hasta con la cubeta. Me divertí mucho porque provoqué muchas sonrisas, me acuerdo y me da risita”

Carmen Campuzano