Durante una entrevista en exclusiva el actor de 82 años de edad Carlos Bonavides informó que será operado de la próstata.

Y es que aunque aseguró que sentía bien, Carlos Bonavides ya usaba sonda para orinar lo cual le provocó una infección.

El estado de su próstata, normal para la edad que tiene, mencionó Carlos Bonavides actualmente sería solo remediable con la cirugía.

En una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, el actor Carlos Bonavides habló sobre su estado de salud y los motivos de su próxima cirugía.

De acuerdo con el actor, a pesar de que estuvo internado 5 días en el hospital debido a una infección se encuentra bien de salud y se prepara para ser operado.

Y es que su próstata, informó al programa estaría demasiado hinchada, motivo por el cual ha esto utilizando una sonda para orinar.

La cirugía de Carlos Bonavides estaría planificada para realizarse el día jueves 3 de noviembre, por lo que aseguró seguirá presentándose en el teatro.

“Estoy muy bien, me siento muy bien y me van a operar en la próxima semana, en jueves, así que sí doy función en el teatro insurgentes”

Desde hace tres años Carlos Bonavides habría comenzado con sus problemas de próstata; sin embargo, se estuvo tratando con medicamentos.

Actualmente el estado de su próstata solo sería remediable mediante la cirugía, pero reiteró no siente ninguna molestia más que por la sonda.

“Tengo ya como tres años que la primera vez que me dijo, me dijo que no había tanto problema, que no estaba tan hinchada, que con medicina se podía arreglara pero pues ya la edad, la próstata se inflamó demasiado, es una situación que ya no tiene remedio más que la operación.”

Carlos Bonavides