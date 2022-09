Carlos Bonavides reaparece sanito tras su ‘infarto’ y explica qué pasó realmente en el programa ‘SNSerio’ tras recibir una descarga de toques.

Tras haber salido del hospital, Carlos Bonavides se presentó el pasado 1 de septiembre en el programa ‘SNSerio’, sin embargo alarmó a todos sus seguidores al desvanecerse en pleno escenario ante la mirada de angustia de todos los asistentes.

Ante la preocupación de sus seguidores, Carlos Bonavides de 81 años de edad habló sobre lo que había pasado en el programa y destacó que no entiende porque se generó tanta controversia.

Carlos Bonavides causó gran controversia luego de que sufrió un ‘infarto’ en el programa ‘SNSerio’. En medio de la alarma por su estado de salud, se reveló que en realidad había sido una broma.

En medio de las especulaciones de lo que había sucedido, Carlos Bonavides explicó qué fue lo qué pasó en el programa y si es verdad que tuvo un ‘infarto’ en plena emisión en vivo.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Carlos Bonavides se mostró muy feliz y radiante ante rumores de que tenía problemas en su salud.

En el aeropuerto de la CDMX, Carlos Bonavides explicó que en realidad quiso bromear ya que el programa es conocido por hacer este tipo de acciones por lo que él quiso hacer lo mismo.

Carlos Bonavides destacó que nadie del programa sabía, además de que su conocimiento en la lucha libre le ayudó a caer de forma aparatosa sin lastimarse.

“Es un programa donde hay muchas bromas, entonces dije: ‘voy a hacerles una broma para que se asusten de verdad’. Se supone que dan toques y que los toques me hacían mal. Como estuve en la lucha libre sé caer, me fui para atrás violentamente y todo mundo se asustó y emití lamentos”

Durante su conversación, Carlos Bonavides desmintió tener problemas en el corazón y destacó que él se encuentra muy fuerte.

Carlos Bonavides agradeció la preocupación de sus seguidores, pero puntualizó que se encuentra muy bien y que solo se trató de una broma.

En su entrevista, Carlos Bonavides destacó que su esposa lo regañó pues se preocupó mucho por él ya que no le avisó que iba a hacer esas cosas en el programa.

“Mi mujer me habló en la noche, en el programa y nos regaño a todos, porque no le avisé”

Carlos Bonavides destacó que se sorprendió al ver todas las llamadas que recibió tras su broma en pleno programa.

En el video, Carlos Bonavides puntualizó que nunca imaginó que su broma generará tan repercusión y aprovechó para pedirle trabajo a los productores.

“Nunca me imaginé que tuviera tal repercusión, que sirva todo esto para que todos los productores me tomen en cuenta de que todavía estoy joven, fuerte y que se actuar”

Carlos Bonavides puntualizó que no solo maneja la comedia sino que además de que con su broma demostró que también puede hacer melodrama.

“No solo manejo la comedia, también el melodrama no sé porque me han ignorado tanto los productores, he ido a tocar puertas, he estado tocando puertas y yo quiero volver a las telenovelas, por favor que bueno que me pelan”

