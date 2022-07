Carlos Bonavides fue ingresado de emergencia al hospital debido a una bacteria, por lo que su esposa ha estado al pendiente de él y reveló cómo obligó al actor a dejar el alcohol.

Yodi Marcos y Carlos Bonavides se casaron en 2007 y tuvieron un hijo llamado Tadeo, pero se enfrentaron a la incredulidad de las personas, pues no creían en su amor.

El actor ha declarado que tuvo serios problemas con el alcohol, pero lo logró superar con ayuda de su familia.

Actualmente sigue vigente en el teatro y la televisión, pero tuvo que suspender sus actividades debido a un problema de salud.

Carlos Bonavides mencionó que una noche comenzó con malestares estomacales y en la mañana fue llevado a urgencias, donde sufrió una caída.

El parte médico reveló que padecía una fuerte deshidratación que podía ser mortal, pues Carlos Bonavides solo tiene un riñón.

Hasta el momento lo reportan como estable, pero el actor describió este suceso como una ‘pesadilla’, pues no soportaba los malestares.

Carlos Bonavides (Agencia México)

Esposa de Carlos Bonavides revela cómo lo obligó a dejar el alcohol

Durante su enfermedad, Carlos Bonavides ha estado acompañado de su esposa Yodi Marcos, quien ha sido su sostén desde que se casaron.

Yodi dio una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ y reveló que cuando se casó con el actor, este seguía teniendo problemas de alcoholismo.

En una ocasión, Carlos Bonavides se emborrachó y Yodi Marcos lo amenazó que si volvía a beber alcohol, ella se iba a ir con su hijo Tadeo.

“Yo no iba aguantar borrachos, Luis de Alba me dijo ¿qué vas hacer con un borracho? Y le digo, no va a volver a tomar y de eso me encargo yo” dijo Yodi Marcos sobre cómo su esposo dejó de beber.

Carlos Bonavides y su esposa Yodi Marcos. ( Francico Rodriguez / Cuarto Oscuro Fran / Francisco Rodríguez)

La esposa del actor asegura que hasta el día de hoy, el actor no ha vuelto a abusar del alcohol: “Hasta el día de hoy no ha vuelto a tomar” y menciona que lleva 15 años de sobriedad.

Por otro lado, Yodi habló del estado de salud de su esposo y menciona que ella pensó que tenía Covid, pero Carlos Bonavides empeoró y tuvo que acudir al hospital.

“Salió bien de la bacteria, pero lo que era preocupante era la deshidratación, porque Carlos perdió el conocimiento prácticamente dos días” explicó Yodi sobre el estado de salud del actor.

Carlos Bonavides podría salir del hospital el viernes y su esposa asegura que seguirá apoyándolo.