Carlos Bonavides quiere bailar otra vez con Laura Bozzo en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. El famoso siempre le ha mostrado su apoyo a la conductora peruana.

En entrevista con el programa Hoy, Carlos Bonavides se mostró muy feliz de que Laura Bozzo haya librado sus problemas legales e incluso señaló que no tendría problema en volver a trabajar con ella.

Ante el poco apoyo que tuvo para recaudar fondos para ayudar a Laura Bozzo, Carlos Bonavides aseguró que si la conductora hubiera pisado la cárcel, los famosos se hubieran unido.

Carlos Bonavides fue una de las celebridades que asistieron a los Premios Bravo. Ahí el actor mostró su felicidad de que Laura Bozo haya podido salir delante de los problemas legales a los que se enfrentó.

En conversación con el programa Hoy, Carlos Bonavides reveló que le encantaría volver a participar en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ junto a Laura Bozzo.

Carlos Bonavides destacó que todas las personas tienen cola que les pisen por lo que no deberían de criticar a Laura Bozzo.

“Claro que sí, a mi me da mucho gusto que Laura ya este arreglando su asunto. Yo creo que del árbol caído no debemos de hacer leña porque todos tenemos cola que nos pisen”

En diversas ocasiones Carlos Bonavides se ha mostrado en favor de Laura Bozzo e incluso se dijo dispuesto a organizar un evento en el que se pudiera recaudar dinero para poder ayudar a la conductora peruana.

En el video con el periodista Edén Dorantes, Carlos Bonavides felicitó a Laura Bozzo por “ya no tener tantos problemas en la cuestión del SAT”.

Carlos Bonavides confesó que no había tenido la oportunidad de poder hablar con ella, pero aprovechó los medios de comunicación para enviarle un saludo a Laura Bozzo.

“Quiero felicitar a mi amiga Laura Bozzo que ya no tiene tantos problemas en la cuestión del SAT, no he tenido la oportunidad de hablar con ella, pero por medio de ustedes le mando un saludo”

