‘Las Estrellas bailan Hoy’. Ivonne Montero y Ilianovich “Nano” Chalo regresan a la competencia. El atleta y la actriz vuelven con un segunda oportunidad en la que tendrán que demostrar por qué quieren seguir.

Este jueves las parejas de ‘ Las Estrellas bailan Hoy’ se dieron un descanso de la pista de baile, para darle oportunidad a otras para enfrentarse a los jueces en el repechaje.

La pareja conformada por la actriz Ivonne Montero y el atleta Ilianovich “Nano” Chalo volvieron a la pista de ‘Las Estrellas bailan Hoy’ para obtener una segunda oportunidad, tras ser eliminados el pasado 12 de noviembre.

Presentándose esta vez en ‘Las Estrellas bailan Hoy’ con un rock and roll, en cual dieron su mejor esfuerzo para convencer a los jueces y así poder regresar a la competencia de baile.

A pesar de no haber recibido muy buenas críticas, en donde los jueces señalaron algunos errores dentro de la coreografía, Ivonne Montero y Ilianovich “Nano” Chalo obtuvieron el sí de parte de los jueces.

Con lo que inmediatamente Ivonne Montero y Ilianovich “Nano” Chalo serán parte del concurso de ‘Las Estrellas bailan Hoy’ y por lo que el público ya podrá votar por ellos para su permanencia.

Los jueces decidieron esta mañana que @IvonneMonteroO @IlianovichNano regresan a #LasEstrellasBailanEnHoy ¡Pero agárrense! Porque se confirma que @Ferka y @estradac11_ formarán parte de nuestra tercera temporada 💃🏻🕺🏻 pic.twitter.com/yocUz65Ggj — Programa Hoy (@programa_hoy) December 2, 2021

María Fernanda Quiroz y Christian Estrada se convierten en la primera pareja de la siguiente temporada de ‘Las Estrellas bailan Hoy’. La pareja se presentaron este jueves para ganar un lugar en la competencia.

En el repechaje, en ‘Las Estrellas bailan Hoy’, la actriz María Fernanda Quiroz mejor conocida como ‘Ferka’ y el modelo Christian Estrada, quienes son pareja en la vida real, dejaron todo en la pista para obtener un lugar.

En donde no tuvieron muy buenas críticas de los jueces, señalando que no están en el nivel de competencia que hasta el momento en la temporada de ‘Las Estrellas bailan Hoy’, por lo que no podían invitarlos a ser parte de esta.