Piden a Laura Bozzo que se disculpe con mexicanos y responde: “Soy tan mexicana como tú” (VIDEO)

En el programa ‘Chisme No Like’ le pidieron a Laura Bozzo que se disculpara con los mexicanos por los insultos que ha proferido varias veces contra el país que le ha dado asilo .

Hace más de un año, se filtraron audios en los que se escucha a Laura Bozzo arremeter en contra de México, llamándolo “puto país”, por los diversos problemas que ha tenido.

Ante la petición de los conductores de ‘Chisme No Like’, programa al que luego de tantas negativas, ofreció una entrevista, Laura Bozzo simplemente respondió:

Fue la conductora Elisa Beristain, de origen mexicano, quien le pidió a Laura Bozzo disculparse con sus connacionales por los insultos que ha externado en contra de México.

La petición hizo estallar en cólera a Laura Bozzo, quien ofendida, respondió a la conductora de ‘Chisme No Like’ que ella también es mexicana y tiene documentos para probarlo :

Elisa Beristaín insitió en pedirle a Laura Bozzo que ofreciera una disculpa a México; la conductora nacida en Perú respondió que no lo consideraba necesario .

La razón, dijo Laura Bozzo, es que mientras estuvo prófuga de la justicia, los mexicanos le demostraron que la aman y por eso la protegieron de las autoridades :

“No, no, no mi reina, acá la gente me conoce, en donde he estado estos tres meses me ha dado cuenta del amor tan increíble que me tienen, cómo me han cuidado y protegido la gente más humilde de este país”

Laura Bozzo