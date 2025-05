Carlos Arenas confiesa que aprendió de la muerte de Daniel Bisogno y ya tomó importantes decisiones sobre su testamento.

Aunque no tenía una relación cercana con Daniel Bisogno, Carlos Arenas -de 47 años de edad-confesó que no quiere dejar problemas por su herencia.

Tal y como a los que se estaría enfrentando la familia de Daniel Bisogno, luego de que el exconductor de Ventaneando no dejó testamento.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Carlos Arenas fue cuestionado sobre los problemas que enfrentaría la familia de Daniel Bisogno por su herencia.

Carlos Arenas confesó que no había hecho su testamento, aunque tiene entendido que es muy fácil hacerlo.

En ese sentido, Carlos Arenas destacó que podría aprender de la muerte de Daniel Bisogno y no dejarle problemas a su familia.

“No lo he hecho, tengo entendido que es muy fácil hacerlo, solamente te puede quitar una tarde, porque normalmente les dejamos muchos problemas a los que se quedan”

Carlos Arenas lamentó que al no hacer testamento, se le deja más problemas a los que se supone que deberían de estar protegidos.

Es por ello por lo que Carlos Arenas les recomendó a las personas a realizar un testamento.

“En vez de dejarlos cuidados, les dejamos una broncota. Entonces si recomiendo, y yo estoy entre ellos, hacer el testamento porque no nos cuesta nada y lo tenemos que hacer”

Sobre el distanciamiento que habría entre la familia de Daniel Bisogno, Carlos Arenas dejó en claro que no se encontraba enterado del caso.

Sin embargo, Carlos Arenas destacó que varias familias se pelean por la herencia de algún familiar.

“Creo que pasa en muchas familias y no es un tema nuevo, no te puedo opinar porque no sé lo que esté pasando realmente”

Carlos Arenas