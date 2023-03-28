Ni la Kings League logró que los hijos de Shakira se divirtieran junto a Piqué, con quien fueron captados durante la gran final.

Un video que circula como pan caliente en redes sociales, muestra el momento en el que Gerard Piqué celebra de lo lindo por volver al estadio Campo Nou, mientras que sus hijos no podían estar más aburridos.

Y es que ni Sasha ni Milán se levantaron a gritar y brincar como el resto de los asistentes, pues todo lo contrario, permanecieron sentados con expresión de hartazgo.

Tal como era de esperarse, los internautas resaltaron la actitud de los hijos de Shakira mientras están con Piqué:

“No se ven felices, se ven aburridos”, “No están cómodos”, “Parece como si se quisieran ir” y “se ve que se le pasan bomba junto a su padre”, fueron algunos de los comentarios.

Gerard Piqué ignoró a sus hijos durante la final de la Kings League

Gerard Piqué fue el más feliz en la final de la Kings League, ya que no sólo vio el éxito rotundo de su Liga, sino que además regresó a la que fue su casa por 14 temporadas a lado del F.C. Barcelona.

Tristemente, sus hijos no se divirtieron tanto, y es que desde un inicio no les prestó mucha atención y así lo logró captar el sitio Europa Press.

Al saltar al campo de juego junto a Sasha y Milán -hijos de Shakira- estos terminaron caminando varios pasos detrás de Piqué, mientras él avanza libremente por la cancha.

En las imágenes también se puede ver cómo mientras su papá saluda a los presentes con abrazos y besos, los hijos de Shakira se pierden entre la multitud.

Después de un tiempo, los niños se muestras cansados de tanto seguir a Piqué, que mejor prefieren jugar al balón entre ellos hasta que un amigo de su papá se les une.

La actitud de los hijos de Shakira durante la Kings League, desataron comentarios que aseguran ellos son del “team” de la cantante; y no de Piqué.