Camila Sodi -de 39 años de edad- habló abiertamente del trastorno que padece para concientizar sobre la salud mental.

La muerte de Ernestina Sodi llevó a Camila Sodi a ser más abierta sobre su vida y escribió un libro para hablar sobre el duelo.

Camila Sodi revela el trastorno que padece

Durante un encuentro con medios, Camila Sodi habló abiertamente del autismo, un trastorno que padece.

“El espectro es muy amplio porque abarca muchísimo (...) no todos tenemos el mismo tipo, el mismo grado, entonces es un tema que me podría quedar platicando contigo” Camila Sodi

Camila Sodi menciona que el espectro autista es un trastorno amplio con variantes, pero le gusta hablar del tema para concientizar a las personas sobre el tema.

“Me gusta hablar de estas cosas, me tardé casi 40 en saber qué tenía, en saber un diagnóstico, me da mucha paz saber por qué soy como soy” Camila Sodi

Camila Sodi (Instagram/@camilasodi_)

La actriz menciona que se tardó casi 40 años en saber que era autista y le alegra entender que este trastorno está ligado a su personalidad.

Camila Sodi habló del duelo en su libro “El pequeño libro del duelo”

Ernestina Sodi murió en 2024 y Camila Sodi vivió un momento complicado durante el duelo.

La actriz canalizó su dolor escribiendo un libro llamado “El pequeño libro del duelo”, donde habla de la pérdida y la muerte.

Camila Sodi presentó su libro en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde tuvo gran aceptación del público.

“La FIL fue algo que realmente me impactó de manera positiva. Ver a tanta congregada en los libros me cimbró muchísimo”, expresó Camila Sodi en De Primera Mano.

Camila Sodi celebra que los mexicanos lean y le impresionó que hubiera tantas personas congregadas en la FIL de Guadalajara.

“La recepción que ha tenido mi libro ha sido realmente hermosa, estoy muy agradecida” Camila Sodi

La actriz mencionó que la escritura ha sido un refugio para ella y la lectura ha sido parte de su vida gracias a sus padres, pues Ernestina Sodi era doctora en letras y su padre editor de un periódico .

Camila Sodi ahora es autora y siente que escribir sobre el duelo puede ayudar a otras personas.