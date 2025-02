C. Tangana mandó una indirecta sobre la cancelación de Karla Sofía Gascón y Emilia Pérez en los Premios Goya 2025.

Y es que tras recibir su Goya, C. Tangana -de 34 años de edad- pidió que “seamos comprensivos, perdonemos y dejemos que la gente se equivoque”.

Pues de acuerdo con el rapero y compositor español, todos los seres humanos, incluyéndose, cometemos errores.

Por lo que, sin mencionar a Karla Sofía Gascón -de 52 años de edad-, C. Tangana pidió que se le perdonara.

C. Tangana (@c.tangana / Instagram)

Esta fue la indirecta de dijo C. Tangana para Karla Sofía Gascón y Emilia Pérez en los Premios Goya 2025

En los Premios Goya 2025 celebrados en Andalucía, España, el pasado sábado 8 de febrero, C. Tangana ganó el premio a Mejor Documental y a Mejor Canción Original.

Durante su discurso de aceptación, C. Tangana mandó una indirecta sobre la cancelación de Karla Sofía Gascón y la película ‘Emilia Pérez’.

Tras agradecer el recibimiento que tuvo como músico en un evento para actores, el español pidió que “seamos comprensivos, perdonemos y dejemos que la gente se equivoque”.

“Así que seamos comprensivos, perdonemos y dejemos que la gente se equivoque. Porque cuanto mayor es el error, más necesitamos el perdón de los demás” C. Tangana

En este sentido, C. Tangana explicó que que su película trataba sobre “la comprensión y sobre el perdón” y que como todo el mundo, él también se equivoca.

Por lo que sin mencionar a la actriz, el ganador de dos Goyas finalizó señalado que entre mayor es el error, más necesidad existe de perdonar.

¿Qué dijo dijo C. Tangana sobre cancelación de Karla Sofía Gascón y Emilia Pérez en los Premios Goya 2025?

A pesar de que C. Tangana no se refirió de manera expícita a Karla Sofía Gascón y la película ‘Emilia Pérez’ durante su discurso, el cantante sí habló del tema en la alfombra roja.

Y de acuerdo con C. Tangana la cancelación de la actriz española le da pena, ya que las publicaciones que hizo en Twitter, en su opinión, pudo haber realizado cualquier persona.

“A todo el mundo le podrían sacar tuits así, no creo que haya nadie que no haya dicho una” señaló C. Tangana.