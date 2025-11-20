¿Bruce Dickinson de Iron Maiden en CCXPMX26? Ya se confirmó su asistencia a la convención, por lo que te decimos cuándo y dónde comprar los boletos para ver al cantante.

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden estará en la CCXPMX26

A través de sus redes sociales y un comunicado oficial de prensa, se dio a conocer que Bruce Dickinson de 67 años de edad, mejor conocido por ser la voz de Iron Maiden, estará en México antes de sus conciertos para la CCXPMX26.

La CCXPMX26 se llevará a cabo del 24 al 26 de abril, y Bruce Dickinson estará presente en la convención el próximo 24 de abril en el Thunder Stage by Cinemex para compartir su historia y proyectos; posteriormente, el vocalista de Iron Maiden estará en el Omelette Stage by Dos Equis para estar más cerca de los fans.

Para poder asegurar tu lugar y conocer de primera mano a Bruce Dickinson de Iron Maiden, la preventa de boletos para la CCXPMX26 se llevará a cabo:

Del 26 de noviembre en punto de las 11:00 am hora de México, al 3 de diciembre del 2025

Los tarjetahabientes Banamex, podrán acceder a la preventa exclusiva.

La venta general de boletos para la CCXPMXC26 se llevará a cabo el 4 de diciembre en Ticketmaster; además se reveló que los primeros compradores del Epic Pass, podrán tener acceso a una foto gratis con Bruce Dickinson.

Aunque esta foto con Bruce Dickinson de Iron Maiden, no incluye formas de autógrafos ni fotos para el público en general de la CCXPMX26.

Estos son los precios de los boletos para la CCXPMX26 y poder conocer a Bruce Dickinson de Iron Maiden:

Pase por día - Viernes, Sábado o Domingo

Acceso al evento el día elegido

Todas las áreas y paneles desbloqueados

Viernes: 750 pesos en preventa Banamex / 990 pesos venta general Sábado: 900 pesos en preventa Banamex / 1200 pesos en venta general Domingo: 750 pesos en preventa Banamex / 990 pesos en venta general

Pase abono 3 días

Acceso completo viernes, sábado y domingo

Todas las áreas y paneles

1550 pesos en preventa Banamex / 1990 pesos venta general

Epic Pass

Spoiler Night el 23 de abril a las 18:30 horas

Acceso a los 3 días del evento

Entrada 1 hora antes cada día con fila preferencial

Epic Kit: bolsa con sorpresas épicas

3 mil 380 pesos en preventa Banamex / 4 mil 275 pesos en venta general.