Odalys Ramírez -de 41 años de edad- y Patricio Borghetti se casaron en Cancún; así fue la celebración.

Tras 15 años de relación, Patricio Borghetti -de 52 años de edad- y Odalys Ramírez decidieron casarse en una boda privada con muy poco invitados.

Así fue la boda de Patricio Borghetti y Odaly Ramírez

El pasado viernes 2 de enero, Patricio Borghetti y Odalys Ramírez se casaron en Cancún en una boda espiritual.

La boda de Odalys Ramírez y Patricio Borghetti fue privada con solo 12 invitados, a la orilla del mar y vistiendo atuendos de boda, pero descalzos.

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casaron en Cancún (Instagram/@odalysrp)

Patricio Borghetti y Odalys Ramírez se casaron en el Hotel Resort de Cancún acompañados de sus hijos:

Gia Borguetti

Rocco Borguetti

Santino Borguetti

La feliz pareja leyó sus votos, lo cual provocó un momento conmovedor en familia.

Los hijos de la pareja fueron parte de la organización de la boda, la cual inició como unas vacaciones familiares y terminaron como una ceremonia espiritual de unión entre los conductores.

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti usaron prendas diseñadas por Benito Santos.

La boda civil de Odalys Ramírez y Patricio Borghetti fue discreta en un registro civil de la CDMX.

Patricio Borghetti y Odaly Ramírez iniciarán una nueva etapa en sus vidas

Más allá de su unión espiritual y legal como esposos, Odalys Ramírez y Patricio Borghetti iniciaron una nueva etapa en su vida profesional.

Odalys Ramirez renunció al programa ¡Cuéntamelo ya!, mientras que Patricio Borghetti renunció a Venga la Alegría.

Trascendió que la pareja y sus hijos se mudarán a Miami para iniciar nuevos proyectos profesionales.

Incluso, se mencionó que Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se unirían al reality show “¿Apostarías por mí?” y que Televisa le estaba ofreciendo trabajo al conductor.

Hasta el momento, Odalys Ramírez y Patricio Borghetti no han revelado sus próximos planes profesionales.