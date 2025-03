Se informó que la actriz, Blake Lively -de 37 años de edad- contrató los servicios de Nick Shapiro, un prestigioso ex empleado de la CIA y la Casa Blanca para investigar el caso contra Justin Baldoni.

Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni -de 41 años de edad- por acoso sexual durante el rodaje de la película It Ends With Us.

Por el otro lado, Justin Baldoni hizo otra demanda contra Blake Lively y su esposo, Ryan Reynolds -de 48 años de edad- en la que se refiere a manipulación y humillaciones.

Ante las complicaciones del caso, Blake Lively ha contratado los servicios del ex investigador de la CIA, Nick Shapiro.

Nick Shapiro, quien su trayectoria supera los 15 años de experiencia, consolidándose como uno de los mayores expertos en gestión de crisis globales en Estados Unidos.

Justin Baldoni y Blake Lively (Especial)

Blake Lively vs. Justin Baldoni: Un experto de la CIA se involucra en el pleito

En un comunicado emitido por el grupo de abogados que representa a Blake Lively, informaron que Nick Shapiro, un ex investigador de la CIA, estaría involucrado en el caso contra Justin Baldoni.

<mark class="hl_underline">“El equipo de litigios de la señora Lively incorporó al señor Shapiro para que los asesore en materia de estrategia de comunicación legal, en el marco de la demanda por acoso sexual iniciada en el distrito Sur de Nueva York”</mark> WILLKIE FARR % GALLAGHER

Nick Shapiro ejerció como asesor en materia de terrorismo de Estados Unidos, llegando a ser portavoz de seguridad nacional durante el mandato del ex presidente Barack Obama.

Romper el Círculo con Blake Lively y Justin Baldoni (Nicole Rivelli/Sony Pictures / AP / AP)

Blake Lively vs. Justin Baldoni: El actor demanda por difamación

Por el otro lado, Justin Baldoni demanda difamación e invasión de la privacidad por parte de Blake Lively.

Esto, luego de la demanda interpuesta por Blake Lively, y de la que la The New York Times citaba numerosos mensajes entre Justin Baldoni y su equipo.

Justin Baldoni interpuso el 31 de diciembre de 2024 una denuncia a The New York Times por realizar una narración “descontextualizada y manipuladora” sobre las acusaciones que la actriz había llevado ante un tribunal

El abogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, señala que las partes seleccionadas para demandar al actor, están fuera de contexto y “sin fundamento”.

“Esta demanda es una acción legal basada en una abrumadora cantidad de evidencias que detallan el intento engañoso de Lively y su equipo de destruir a Justin Baldoni mediante la difusión de información groseramente editada, sin fundamento, nueva y manipulada.” BRYAN FREEDMAN